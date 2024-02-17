هيئة الزكاة توجه رسالة لمكلفيها وعملائها بشأن الرقم المفوتر وعمليات السداد

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها وعملائها إلى استخدام رقم المفوتر (020) في عمليات السداد عبر جميع أنظمة المدفوعات، وذلك عند دفع المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية.
هيئة الزكاة والرقم المفوتروأكدت الهيئة، أن رقم المفوتر (030) المخصص سابقًا للخدمات الجمركية جرى إلغاء التعامل من خلاله واعتماد رقم المفوتر (020) فقط لإتمام عمليات السداد لجميع الخدمات المرتبطة بالهيئة سواءً الزكوية أو الضريبية أو الجمركية.
وأكدت الهيئة على جميع المستفيدين من خدماتها بضرورة التأكد من استخدام رقم المفوتر (020) فقط؛ لضمان دفع المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية بطريقة صحيحة.