عاجل.. "مدني أبها" يباشر وميضًا لحظيًا في محطة وقود نتج عنه أضراراً مادية

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باشرت فرق الدفاع المدني، في منطقة عسير، مساء اليوم السبت، حادث وميض لحظي في محطة وقود، دون وقوع إصابات.



حادث وميض لحظي في أبها



إخماد حريق في تبوك



مخالف يمني سقط من جبل:



نقل المقيمي اليمني إلى المستشفى



وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس: "أن فرق الدفاع المدني بأبها باشرت حادث وميض لحظي في محطة وقود ببلّسمر، نتج عنه أضراراً مادية، ولا إصابات".وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك، وتحديدا في مساء الخميس، إخماد حريق اندلع في أحد المستودعات .وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أن مدني تبوك تمكن من إخماد الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد.وقبل أيام، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن الدفاع المدني بالمدينة المنورة تمكن من إخماد حريق محدود في تمديدات خارجية لوحدة تكييف محل تجاري بالمنطقة المركزية، ولا إصابات.ومؤخرًا، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بيانًا بشأن مخالف يمني سقط من جبل في جازان.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن إدارة مدني جازان تمكن من إنقاذ مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.وأكد أن المخالف اليمني سقط من منطقة جبلية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وبينت أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة للسيطرة على الموقف، مؤكدة أنه تم نقل المقيم الذي سقط من من مطقة جبلية إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.