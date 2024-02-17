وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الكويتي

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م.



تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين،:



وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.