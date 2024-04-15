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صباح اليوم.. شاهد غزارة الأمطار المتساقطة على حفر الباطن

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أمطار وسيول حفر الباطن
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم الاثنين أمطار غزيرة على حفر الباطن مع رياح نشطة بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

أمطار غزيرة ورياح بحفر الباطن

 وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت حفر الباطن لأمطار غزيرة وأدت لجريان السيول مع رياح نشطة وتقلبات جوية.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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