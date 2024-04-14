تحذير من "الأرصاد" للمسافرين في الرياض والمنطقة الشرقية بسبب هذه الحالة

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا عاجلًا للمسافرين في الرياض والمنطقة
الشرقية.
"الأرصاد"
يحذر المسافرين في الرياض والشرقية وفي
تصريحات لـ "الإخبارية"، نصح محلل الطقس في المركز، عقيل العقيل،
المسافرين في الرياض والمنطقة الشرقية بمتابعة الأحوال الجوية بشكل دقيق وتوخي
الحذر يومي الاثنين والثلاثاء.
رياح
قوية مثيرة للأتربة والغباروأوضح
العقيل أن الحالة الجوية تشهد نشاطًا للرياح السطحية، وجنوبية حارة ودافئة، تؤدي
إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وإثارة الأتربة والغبار خاصة خارج المدن في
ساعات الظهيرة.
فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: ننصح المسافرين في الرياض والمنطقة الشرقية بمتابعة الأحوال الجوية بشكل دقيق وتوخي الحذر#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/FD6zuHf7wF— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2024
أمطار
غزيرة تؤدي لجريان السيولوأضاف
أن هطول الأمطار سيكون متوسطًا إلى غزير؛ مُحَذرًا من الاقتراب من مجاري الأودية
وأماكن تجمعات المياه ومناطق الخطورة.
أمطار
رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغباروفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة
لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على
أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض،
القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.
الدفاع
المدني: تقلبات جوية حتى الأربعاءودعت
المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة
والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة
فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل.