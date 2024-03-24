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تحذير عاجل.. استمرار الحالة المطرية إلى الثلاثاء المقبل على معظم المناطق

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حالة مطرية
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من استمرار الحالة المطرية إلى الثلاثاء المقبل على معظم المناطق.

حالة مطرية إلى الثلاثاء المقبل على معظم المناطق

وعلى حسابه في منصة إكس، توقع استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة؛ من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل؛ والتي يتراوح منسوبها من متوسطة إلى غزيرة.


وأوضح أن الحالة المطرية يصحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدن للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.
وأشار إلى أن تأثير الحالة المطرية يشمل مناطق مكة المكرمة والرياض الشرقية وجازان ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة.

جريان السيول بمناطق مختلفة من المملكة

وبين أن الحالة المطرية تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، نجران، جازان، تبوك.


رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

 في حين تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، تبوك، الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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