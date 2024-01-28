شهادة معتمدة.. ريادة يطرح دورة تدريبية مجانية بمسمى إدارة الجودة

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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"، عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم بعنوان "إدارة الجودة" لكافة فئات المجتمع على النحو التالي:

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دورة تدريبية مجانية بمسمى إدارة الجودة



مسمى الدورة:



موعد الدورة:



مكان الدورة:



ملاحظة مهمة



طريقة التقديم



نبذة عن المعهد



- إدارة الجودة- يوم الثلاثاء 1445/7/18هـ والموافق 2024/1/30 م "من الساعة 4:00 مساءً".- عن بُعد "منصة زووم"- سوف يتم ارسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.بدأ التقديم اليوم الأحد: 1445/7/16هـ (الموافق 2024/1/28م) من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ).ويعتبر معهد ريادة الأعمال الوطني، تنظيمًا وطنيًا مؤسسيًا غير ربحي تم تأسيسه بمبادرة من وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهو معهد مختص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة الناشئة من الرجال والنساء وذلك من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والارشاد واحتضان المشاريع والمساعدة في الحصول على التمويل وتسهيل الاجراءات الحكومية وذلك بواسطة نخبة مختصة وطنية في مجال ريادة الاعمال وبأحدث الأساليب والتقنيات.





