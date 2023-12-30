في نجران وجازان.. ضربات نوعية تطيح بمروجي المخدرات

أ أ

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





الإطاحة بمروجي المخدرات



طريقة الإبلاغ عن عمليات التهريب

