عاجل.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في عسير وهذه جريمته

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أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).





تفاصيل الجريمة

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أقدم / دخيل الله بن عائض بن دخيل الله الحلافي - سعودي الجنسية - على قتل / محمد بن واكد بن شايق الحارثي - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.



وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة ، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القصّر من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصّر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني المذكور وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.





تنفيذ حكم الشرع

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / دخيل الله بن عائض بن دخيل الله الحلافي - سعودي الجنسية - يوم السبت 17 / 6 / 1445 هـ الموافق 30 / 12 / 2023م بمنطقة عسير.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.