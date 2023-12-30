السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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محلل الطقس العقيل: توقعات باستمرار هطول الأمطار على الرياض والقصيم

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أمطار
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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار حالة التقلبات الجوية على منطقتي القصيم والرياض خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.
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أمطار على الرياض والقصيم


وقال العقيل، لقناة الإخبارية"، إنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار على منطقتي الرياض والقصيم مساء اليوم .

أمطار على الحدود الشمالية


في سياق متصل، تشهد منطقة الحدود الشمالية منذ عدة أيام جريان العديد من الأودية والشعاب نتيجة الحالة المطرية التي تعيشها المنطقة هذه الأيام، ومن أهمها وادي "المرا" الذي يمتد بطول يبلغ 140 كم، حيث ينحدر من جنوب غرب حزم الجلاميد, شرق محافظة طريف، ويصب في الحدود العراقية، من أهم روافده شعاب (منقولة ، تبل ، أم الحشو).

 تلك المشاهد دفعت أهالي المنطقه وزوارها إلى التوجه والاستمتاع بمشاهدة جريان الوادي، والجلوس على ضفافه والتقاط الصور التذكارية، حيث يعد الوادي من أشهر وأهم الأودية بمنطقة الحدود الشمالية.

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