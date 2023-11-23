عاجل.. توجيه من "سكني" بشأن تحويل أرض بناء ذاتي إلى شقة

أكد برنامج سكني أهمية الالتزام بما تم تدوينه في العقد ابتداء من تاريخ طباعة و توقيع الأطراف المعنيّة على العقد.
عقد سكني
جاء ذلك في رد من سكني عبر حسابه الرسمي "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مغرد قال فيه: "سلام عليكم عندي أرض بناء ذاتي من سكني وتم بناء الأساسات فقط هل يمكن تغييرها إلى شقة؟".
وأجاب سكني بقوله: "وعليكم السلام .. يبدأ الالتزام بما دون في العقد ابتداء من تاريخ طباعة و توقيع الأطراف المعنيّة على العقد ويعتبر كافة الأطراف المعنية مٌلزمه بما دون في العقد ويمكنك مراجعة كافة البنود للاطلاع على كافة التفاصيل وفي حال وجد أي استفسار نسعد بخدمتكم.
هذا وتعد الأراضي المجانية أحد الخيارات التي يقدمها برنامج سكني للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
وتطرح وزارة الإسكان، أراضي مجانية من وقت لآخر، كان آخرها الإعلان عن إتاحة 3700 قطعة أرض مجانية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، عبر موقع وتطبيق سكني بمختلف مناطق المملكة.
الأراضي المجانية
كما سبق وأتاح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 2023 في مختلف مناطق المملكة عبر التطبيق والموقع الإلكتروني للبرنامج.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.
خطوات الحصول على أرض مجانية من برنامج سكني- تسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي برنامج سكني برقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور: من هنا.
- توجه إلى تبويب "منتجات سكني".
- اختر "البناء الذاتي" ثم "الأراضي".
- اختر نوع الأرض التي تريد شراءها.
-حدد المنطقة ثم اضغط على بحث.
- اختر معاينة أحد المشاريع التي ظهرت أمامك بعد البحث.
- سيظهر أمامك خريطة المشروع ومعلومات حوله.
- اختر "رقم البلوك" و"رقم القطعة" ثم اضغط على بحث.
- قم بتأكيد الحجز، ثم قم بتوقيع العقد عن طريق رسالة نصية.
- يتم التوقيع عن طريق إدخال رمز التفعيل المرسل لك على جوالك.
- سوف يظهر لك في النهاية رسالة تم توقيع العقد بنجاح.
شروط الحصول على أرض مجانية من سكنيهناك مجموعة من الشروط التي يتعين توافرها للحصول على أرض مجاني من برنامج سكني وهي:
أن يكون الشخص حاملاً للجنسية السعودية وقت تقديم الطلب.
-أن يزيد عمر الشخص عن 25 عامًا في حال أنه زوج أو أب وقت التقديم.
- تقديم إقرار للأرملة سواء كانت أم أو زوجة بأنها تعول.
-تكون الأسرة مقيمة بشكل دائم داخل المملكة وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني لها.
-عدم امتلاك سكن وقت التقديم ولحين التخصيص.
-عدم القدرة المالية على تملك سكن.
-مرور عامين على الطلاق للمرأة المطلقة.
- ألا تكون مستفيد من أي برامج دعم سكنية أخرى.
خيارات برنامج سكنيويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.
وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويمكن الاستفادة من خدمة إصدار رخص البناء إلكترونيًا من خلال زيارة الرابط: (اضغط هنا).
كما يمكن الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية من خلال زيارة الرابط: (اضغط هنا).