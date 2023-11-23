عاجل.. توجيه من "سكني" بشأن تحويل أرض بناء ذاتي إلى شقة

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أكد برنامج سكني أهمية الالتزام بما تم تدوينه في العقد ابتداء من تاريخ طباعة و توقيع الأطراف المعنيّة على العقد.





عقد سكني



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جاء ذلك في رد من سكني عبر حسابه الرسمي "العناية بالمستفيدين"، على سؤال مغرد قال فيه: "سلام عليكم عندي أرض بناء ذاتي من سكني وتم بناء الأساسات فقط هل يمكن تغييرها إلى شقة؟".



وأجاب سكني بقوله: "وعليكم السلام .. يبدأ الالتزام بما دون في العقد ابتداء من تاريخ طباعة و توقيع الأطراف المعنيّة على العقد ويعتبر كافة الأطراف المعنية مٌلزمه بما دون في العقد ويمكنك مراجعة كافة البنود للاطلاع على كافة التفاصيل وفي حال وجد أي استفسار نسعد بخدمتكم.



هذا وتعد الأراضي المجانية أحد الخيارات التي يقدمها برنامج سكني للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.



وتطرح وزارة الإسكان، أراضي مجانية من وقت لآخر، كان آخرها الإعلان عن إتاحة 3700 قطعة أرض مجانية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، عبر موقع وتطبيق سكني بمختلف مناطق المملكة.





الأراضي المجانية



خطوات الحصول على أرض مجانية من برنامج سكني



شروط الحصول على أرض مجانية من سكني



خيارات برنامج سكني

