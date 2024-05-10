عاجل.. النقل تحدد سعر تذكرة الرياض - جدة.. ماذا عن أسعار "الدولية"؟

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أوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أن متوسط قيمة تذكرة الطيران بين الرياض وجدة 500 ريال، مؤكداً أن الوزارة لا تتدخل في أسعار التذاكر الدولية إلا في حالات الاحتكار.



لقاء وزير النقل مع الإعلاميين



نسبة توطين الطيارين



عدد شركات الطيران



جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل مع عدد من الإعلاميين في مكتب وزير الإعلام سلمان الدوسري بمقر وزارة الإعلام أمس الخميس، وفقاً لبرنامج "الراصد".وخلال اللقاء، قال الجاسر إن نسبة توطين الطيارين بلغت 80%،؜ فيما بلغت نسبة توطين مهنة مساعد طيار 100%؜.وأضاف وزير النقل "في قطاع الطيران وصلنا الآن إلى حدود 112 مليون راكب، وهدفنا 330 مليون راكب، ونحن قادرون على تحقيق ذلك في المملكة".وقال وزير النقل إن زيادة أعداد الركاب العام الماضي بلغت 26%، لافتاً إلى وجود توسع كبير في رخص شركات الطيران لزيادة السعة المقعدية، متحدثاً عن رخصة طيران في المنطقة الشرقية قريباً.وبيّن وزير النقل المهندس صالح الجاسر أن عدد شركات الطيران التي تصل المملكة بلغت 145 شركة بدلاً من 99 شركة في 2019.