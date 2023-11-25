السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

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توضيح مهم من سكني للمستفيدين حول مخطط جوهرة الريان في بيشة

برنامج سكني
سكني
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تفاعل برنامج "سكني" بشأن استفسار أحد المواطنين عن مخطط جوهرة الريان في بيشة.

جوهرة الريان:

وقال المواطن: "مخطط 404 (جوهرة الريان) في بيشة الى اليوم لم نرهن الصكوك وتضررنا،  متى بيكون مخطط قابل للعيش فيه ماهو مخطط من وزارتكم؟ ترا ماحن محدثين فيه حن تخصم منا قروض أنتم حاطين في شروطكم ثلاث سنوات إذا ما تم بناء المنزل كامل يسحب الحين لنا 4 سنوات ما استلمنا صكوكنا".اضافة اعلان

وردا علتى ذلك، أضاف "الحساب": نقدر تماماً فترة إنتظارك ونود إحاطتك بأن المخطط المُشار إليه هو محط اهتمامنا، ونعمل على إنهاء الإجراءات في أقرب وقت ممكن".

الأراضي المجانية:

في سياق متصل، تعد الأراضي المجانية أحد الخيارات التي يقدمها برنامج سكني للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

وتطرح وزارة الإسكان، أراضي مجانية من وقت لآخر، كان آخرها الإعلان عن إتاحة 3700 قطعة أرض مجانية مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، عبر موقع وتطبيق سكني بمختلف مناطق المملكة.

كما سبق وأتاح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 2023 في مختلف مناطق المملكة عبر التطبيق والموقع الإلكتروني للبرنامج.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

خطوات الحصول على أرض مجانية من برنامج سكني

- تسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي برنامج سكني برقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور: من هنا. 
- توجه إلى تبويب "منتجات سكني".
- اختر "البناء الذاتي" ثم "الأراضي".
- اختر نوع الأرض التي تريد شراءها.
-حدد المنطقة ثم اضغط على بحث.
- اختر معاينة أحد المشاريع التي ظهرت أمامك بعد البحث.
- سيظهر أمامك خريطة المشروع ومعلومات حوله.
- اختر "رقم البلوك" و"رقم القطعة" ثم اضغط على بحث.
- قم بتأكيد الحجز، ثم قم بتوقيع العقد عن طريق رسالة نصية.
- يتم التوقيع عن طريق إدخال رمز التفعيل المرسل لك على جوالك.
- سوف يظهر لك في النهاية رسالة تم توقيع العقد بنجاح.

شروط الحصول على أرض مجانية من سكني

هناك مجموعة من الشروط التي يتعين توافرها للحصول على أرض مجاني من برنامج سكني وهي:
أن يكون الشخص حاملاً للجنسية السعودية وقت تقديم الطلب.
-أن يزيد عمر الشخص عن 25 عامًا في حال أنه زوج أو أب وقت التقديم.
- تقديم إقرار للأرملة سواء كانت أم أو زوجة بأنها تعول.
-تكون الأسرة مقيمة بشكل دائم داخل المملكة وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني لها.
-عدم امتلاك سكن وقت التقديم ولحين التخصيص.
-عدم القدرة المالية على تملك سكن.
-مرور عامين على الطلاق للمرأة المطلقة.
- ألا تكون مستفيد من أي برامج دعم سكنية أخرى.

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