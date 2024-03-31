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شاهد.. رسالة مهمة من حميدان التركي قبل جلسة الاستئناف المقبلة

حميدان التركي
حميدان التركي
أ أ
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نشر تركي حميدان التركي، رسالة صوتية من والده من داخل أحد السجون الأمريكية، حيث يقضي عقوبة السجن، يناشد فيها "الأهل والأحباب الكرام"، الدعاء له قبل نظر جلسة الاستئناف في أواخر الشهر المقبل.اضافة اعلان

التركي يناشد الدعاء له

وقال التركي في الرسالة الصوتية: "أرجو منكم الدعاء لي بأن ييسر الله في جلسة الاستئناف أمام محكمة أرابهو في يوم الخميس 16 من شوال 1445هـ، الموافق 25 من إبريل 2024م".
وقدّم في رسالته الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لاهتمامها ودعمها المباشر في قضيته، وأن يبارك في كل الجهود المبذولة.
وأثارت الرسالة التي وجهها التركي أمس السبت، تفاعلاً واسعًا بين المتابعين وسط دعوات بأن يفرج الله كربه.

18 عامًا على سجن التركي

والتركي مسجون منذ عام 2006، بزعم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها. وعلى الرغم من نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها "مؤامرة"، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، في حين قال هو إنه رفض خيانة بلده فتم تلفيق هذه التهم له واختار أن يتحملها، وفقًا لمقطع فيديو نشره ابنه في وقت سابق.


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