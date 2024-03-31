شاهد.. رسالة مهمة من حميدان التركي قبل جلسة الاستئناف المقبلة

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نشر تركي حميدان التركي، رسالة صوتية من والده من داخل أحد السجون الأمريكية، حيث يقضي عقوبة السجن، يناشد فيها "الأهل والأحباب الكرام"، الدعاء له قبل نظر جلسة الاستئناف في أواخر الشهر المقبل.





التركي يناشد الدعاء له



18 عامًا على سجن التركي



والدي #حميدان_التركي يهنيئكم بالعشر المباركة، و يناشدكم الدعاء له، لديه جلسة استئناف في ٢٥ أبريل ٢٠٢٤ م .. نسأل الله أن يكتب له فيها التوفيق pic.twitter.com/rsChEbjViO March 31, 2024

وقال التركي في الرسالة الصوتية: "أرجو منكم الدعاء لي بأن ييسر الله في جلسة الاستئناف أمام محكمة أرابهو في يوم الخميس 16 من شوال 1445هـ، الموافق 25 من إبريل 2024م".وقدّم في رسالته الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لاهتمامها ودعمها المباشر في قضيته، وأن يبارك في كل الجهود المبذولة.وأثارت الرسالة التي وجهها التركي أمس السبت، تفاعلاً واسعًا بين المتابعين وسط دعوات بأن يفرج الله كربه.والتركي مسجون منذ عام 2006، بزعم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها. وعلى الرغم من نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها "مؤامرة"، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، في حين قال هو إنه رفض خيانة بلده فتم تلفيق هذه التهم له واختار أن يتحملها، وفقًا لمقطع فيديو نشره ابنه في وقت سابق.