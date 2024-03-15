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صحيفة تواصل الالكترونية

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تدعو إلى التبرع للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر "منصة إحسان"

مفتي عام المملكة الشيح عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
أ أ
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 أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الجميع بالإسهام في الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة العربية السعودية عبر "منصة إحسان" في نسختها الرابعة بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -.اضافة اعلان

الحملة الوطنية للعمل الخيري

 وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: إن هذه الحملة الوطنية التي ستتواصل طَوال شهر رمضان المبارك تسهم في تحقيق مقصد عظيم من مقاصد ديننا الحنيف وهو ترسيخ الرحمة بين أفراد المجتمع، كما في قول الله تعالى :( رحماء بينهم)، وكلما تأصلت هذه الرحمة رسوخا في الأنفس وتجليا في الأعمال دلّ ذلك على رسوخ الأخوة الإيمانية بين المسلمين، وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم :( تجِد المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى له جميع الجسد بالسهر والحمى).

منصة إحسان

 وأضافت : إن هذه المنصة وغيرها من المنصات التي تشرف عليها الجهات الرسمية هي قناة تواصل بين الباذلين والمحتاجين، وتحافظ على الزكوات والصدقات والتبرعات لتصل إلى مستحقيها، وتنظِّم العلاقات بين القطاعات العام منها والخاص والخيري، كما أنها تطوِّع التقنية لتخدم العمل الخيري وترفع من مستوى أدائه، وكل هذا بفضل الله تعالى ثم باهتمام قيادتنا بالعمل الخيري وتطويره والمحافظة عليه، واللهَ تعالى نسأل أن يبارك في الجهود، وأن يُخلِف على من بذل وأنفق في وجوه الخير، قال الله تعالى:( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين).

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