خلال 3 ساعات من انطلاقها.. أكثر من مليار ريال تبرعات للحملة الوطنية للعمل الخيري

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بلغت التبرعات لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان، أكثر من مليار ريال في غضون ثلاث ساعات من انطلاقها، على ما أفاد مراسل فضائية "الإخبارية".

وبموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ انطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، مساء الجمعة.



70 مليون ريال تبرعات من خادم الحرمين وولي العهد



استقبال التبرعات عبر منصة إحسان



منصة إحسان



وتبرع خادم الحرمين الشريفين ـ بـ 40 مليون ريال، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بـ 30 مليون ريال، لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).بينما تبرعت شركة أرامكو بـ 35 مليون ريال، وقدمت شركة "سابك" 10 ملايين ريال لصالح الحملة التي انطلقت مساء اليوم الجمعة 5 من رمضان 1445هـ الموافق 15 من مارس 2024، وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.وتستقبل منصة إحسان إسهامات المحسنين والباذلين رقميًا خلال الحملة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، ولصندوق إحسان الوقفي، بكل موثوقية وأمان من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني (Ehsan.sa) أو عبر الرقم الموحد: 8001247000.وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم.تحظى المنصة بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة متينة ومحكّمة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًا بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.وبلغ إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة منذ إطلاقها حتى الآن ما يزيد على 5 مليارات ريال وصل نفعها لأكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة من الفئات المستحقة.