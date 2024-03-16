خلال 3 ساعات من انطلاقها.. أكثر من مليار ريال تبرعات للحملة الوطنية للعمل الخيري

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بلغت التبرعات لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان، أكثر من مليار ريال في غضون ثلاث ساعات من انطلاقها، على ما أفاد مراسل فضائية "الإخبارية".
وبموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ انطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، مساء الجمعة.
فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله القرني:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2024
خلال 3 ساعات من انطلاقها.. تبرعات #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري تتجاوز مليار ريال #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري#منصة_إحسان pic.twitter.com/KHkJImdtVG
70 مليون ريال تبرعات من خادم الحرمين وولي العهدوتبرع خادم الحرمين الشريفين ـ بـ 40 مليون ريال، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بـ 30 مليون ريال، لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان).
بينما تبرعت شركة أرامكو بـ 35 مليون ريال، وقدمت شركة "سابك" 10 ملايين ريال لصالح الحملة التي انطلقت مساء اليوم الجمعة 5 من رمضان 1445هـ الموافق 15 من مارس 2024، وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.
استقبال التبرعات عبر منصة إحسانوتستقبل منصة إحسان إسهامات المحسنين والباذلين رقميًا خلال الحملة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، ولصندوق إحسان الوقفي، بكل موثوقية وأمان من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني (Ehsan.sa) أو عبر الرقم الموحد: 8001247000.
منصة إحسان وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) قد كُلِّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمرٍ سامٍ كريم.
تحظى المنصة بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة متينة ومحكّمة ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري رقميًا بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.
وبلغ إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة منذ إطلاقها حتى الآن ما يزيد على 5 مليارات ريال وصل نفعها لأكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة من الفئات المستحقة.