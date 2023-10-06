الاستعانة بطائرات إطفاء لإخماد حريق بالطائف

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وثق مقطع فيديو نشوب حريق في أعشاب ميسان بمحافظة الطائف.
الدفاع المدني
وأوضح أن الدفاع المدني يباشر الحريق ولا إصابات حتى الآن.
ويسمع صوت سيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث.
🔴 #الدفاع_المدني بـ #ميسان جنوب #الطائف يباشر حريقًا في أعشاب بمنطقة جبلية، ولا إصابات ولله الحمد . pic.twitter.com/z8uDQLSBCc— ماجد النفيعي (@maged_okaz) October 5, 2023
شهود عيان
ولا تزال الفرق تعمل على إطفاء الحريق، حيث لجأ الدفاع المدني إلى الاستعانة بالطائرات لمواجهة الحريق والسيطرة عليه، إضافة إلى صهاريج الدفاع المدني.
وكشف شهود عيان اتساع مساحة الحريق في سفوح الجبال وقرية الشطبات.
وشارك في إخماد الحريق عدة جهات هي: الدفاع المدني - أمانة الطائف - الشرطة - الأمن البيئي - شركة الكهرباء - الهلال الأحمر - المتطوعون.
يُشار إلى أن المنطقة كانت قد شهدت حوادث سابقة مُشابهة ، وتمت السيطرة عليها.
فيديو متداول لحريق نشب اليوم في أعشاب #ميسان بمحافظة #الطائف.. والدفاع المدني يباشر الحريق ولا إصابات pic.twitter.com/ugvvhq3d8Y— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 5, 2023