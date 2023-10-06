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الاستعانة بطائرات إطفاء لإخماد حريق بالطائف

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الحريق
أ أ
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وثق مقطع فيديو نشوب حريق في أعشاب ميسان بمحافظة الطائف.

الدفاع المدني



وأوضح أن الدفاع المدني يباشر الحريق ولا إصابات حتى الآن.اضافة اعلان

ويسمع صوت سيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث. 


شهود عيان 



 ولا تزال الفرق تعمل على إطفاء الحريق، حيث لجأ الدفاع المدني إلى الاستعانة بالطائرات لمواجهة الحريق والسيطرة عليه، إضافة إلى صهاريج الدفاع المدني.

وكشف شهود عيان اتساع مساحة الحريق في سفوح الجبال وقرية الشطبات.

وشارك في إخماد الحريق عدة جهات هي: الدفاع المدني - أمانة الطائف - الشرطة - الأمن البيئي - شركة الكهرباء - الهلال الأحمر - المتطوعون.


يُشار إلى أن المنطقة كانت قد شهدت حوادث سابقة مُشابهة ، وتمت السيطرة عليها.


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