شاهد.. غزارة الأمطار المتساقطة بحوية نمار غرب في شفا الطائف

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تساقطت، عصر اليوم، كميات غزيرة من الأمطار على حوية نمار غرب الشفا بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض غرب الشفا بالطائف لأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة. اضافة اعلان





سحب ممطرة ورياح نشطة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية



حالة مطرية متوقعة حتى التاسعة مساءً





امطار حوية نمار غرب الشفا

الجمعة ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

6 أكتوبر 2023 م

من | فهد المنصوري

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. pic.twitter.com/rcxjfp7rTt 🔴 فيديوامطار حوية نمار غرب الشفا #الطائف الآنالجمعة ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥هـ6 أكتوبر 2023 ممن | فهد المنصوري October 6, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.نبه المركز من أمطار خفيفة على مكة والمدينة المنورة وجازان وعسير تشمل تأثيراته رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.