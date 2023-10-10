أمانة الطائف تطلق منظومة تنبيهات مسبقة للأمطار

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أطلقت أمانة الطائف منظومة التنبيهات المسبقة للأمطار ورصد حالة النقاط الحرجة على الهواتف الذكية، كفكرة مبتكرة غير مسبوقة.





تكليف المختصين اضافة اعلان



تتكون المنظومة من 6 مراحل، تشمل المرحلة الأولى تحليل كافة الأفكار والمقترحات التقنية المطروحة وجمع البيانات وانشاء خدمة الكترونية لها.



وفي المرحلة الثانية تم توفير قاعدة بيانات معلوماتية جغرافية موحدة لكافة الخدمات المرتبطة بالمنظومة،



وجرى في المرحلة الثالثة إنشاء خدمة إلكترونية لتسجيل التنبيهات الواردة من المصادر الرسمية (هيئة الأرصاد، الدفاع المدني، ماطر) .



كما تم ربط الخدمة بشكل متكامل مع خدمة الرسائل النصية SMS والبريد الالكتروني لتتمكن الفرق العاملة من استقبال رسائل التوجيه الواردة من الخدمة "إضافة إنذار، النقاط الحرجة، نوع الإنذار، جهة الإنذار، تنبيه، تنبيه متقدم، تحذير.









وتم تكليف المختصين باتخاذ تدابير احترازية مبكرة لاحتواء الأمطار والسيول، من خلال إيجاد منظومة تقنية لمتابعة ورصد حالة النقاط الحرجة.وتم توفير عدد من الحلول التقنية التي من شأنها وضع كافة فرق العمل الميدانية على أهبة الاستعداد لمباشرة النقاط الحرجة المرصودة على الفور.مراحل المنظومة