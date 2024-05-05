توقعات الأرصاد: أمطار وصواعق وسيول وشبورة مائية على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي الرياض والشرقية، تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.



أمطار وسيول وشبورة مائية



توقعات حالة الطقس



وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية وشبورة مائية وضباب.وتوقع المركز، أن تستمر الحالة على الرياض حتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم الأحد، بينما تستمر على الشرقية حتى الساعة الثامنة صباحا، بمشيئة الله.هذا وتشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة حالة من التقلبات الجوية تتمثل في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير قد تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.حركة الرياح السطحيةوأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.