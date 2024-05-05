الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

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عاجل.. توقعات بأمطار غزيرة على 13 محافظة بالرياض.. وتحذيرات من الدفاع المدني

أمطار المملكة 4
أمطار
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تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار - بمشيئة الله - يومي الأحد والاثنين من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.

أمطار غزيرة على عدة محافظات بالرياض:

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 وتشمل التوقعات الرياض العاصمة ومحافظات الدوادمي، والقويعية، والزلفي، والغاط، وشقراء، ومرات، والمزاحمية، وضرما، والدرعية وحريملاء وثادق والمجمعة ورماح.
 من جانبه أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

تقلبات جوية على المدينة المنورة:


كما نبّه المركز الوطني للأرصاد ليوم غدٍ من عوالق ترابية على المدينة المنورة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
‎ وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير قد تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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