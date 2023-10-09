الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة الطائف تعتمد المخططات إلكترونيًا

تعليم الطائف
أمانة الطائف
أ أ
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أطلقت أمانة الطائف تطبيق اعتماد المخططات الإلكترونية الخدمية، أحد حزم تطبيقات الأمانة الإلكترونية للتسهيل على المستفيدين.

الإجراءات التخطيطية:اضافة اعلان

كما يتيح للمطورين والمكاتب الهندسية العمل على الإجراءات التخطيطية دون الحاجة إلى زيارة إدارة التخطيط العمراني بالأمانة، والإسهام في تقليص مدة تنفيذ الإجراءات.

ويسهم كذلك في رفع كفاءة تقديم الخدمات البلدية، وتحسين رضا المستفيدين، من خلال تسخير أحدث التقنيات للارتقاء بالفعل البلدي.

أفضل الخدمات:

وأكدت الأمانة تقديم وتطوير أفضل الخدمات للمستفيدين، حيث عملت الإدارة العامة للتخطيط العمراني على التعاون مع المكاتب الهندسية المعتمدة لتوفير خدمة اعتماد المخططات بشكل إلكتروني وسهل.

ويمكن للمستفيد اختيار أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لإعداد الرفوعات المساحية والمتطلبات التخطيطية وإرسالها إلكترونيًا لمراجعتها واعتمادها من قبل الأمانة.

متابعة الطلب:

ويتم متابعة الطلب الخاص بالمستفيد من خلال التطبيق، أو عبر البوابة الجغرافية للأمانة لمعرفة مسار المعاملة حتى الانتهاء من الاعتماد للمخطط.


في وقت سابق، انتهت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، من زراعة أكثر 150 ألف شتلة بمواقع متفرقة من المدينة خلال الفترة الماضية.

المشهد الحضاري:

يأتي ذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة وبرنامج أنسنة المدينة. شملت المواقع المختارة ميادين وساحات وجزرًا وسطية وحدائق ومنتزهات عامة.

أهم أعمال تكثيف الغطاء النباتي


وزرعت فرق الأمانة أعدادًا كبيرة من الأشجار والشجيرات لدعم الغطاء النباتي بالمدينة، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء، كما تم غرس آلاف الشتلات المنتجة بمشتل الأمانة الرئيسي بالنسيم التي تتلاءم مع البيئة المحلية.

فضلا عن ذلك تم زراعة الزهور الحولية والبرية الموسمية المختلفة والمتسلقات والاهتمام بتعشيب ونظافة الأحواض الزراعية، وتمديد المزيد من شبكات الري بالتنقيط للحفاظ على الثروة المائية، وصيانة ألعاب الأطفال بالحدائق والمتنزهات.

المشاركة المجتمعية:


كما شاركت إدارة المشاركة المجتمعية في هذه الجهود من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات تطوعية لزراعة شتلات مختلفة في عدة مواقع وحدائق عامة، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الشجرة ودورها البيئي.
وتستمر هذه الجهود التكاملية امتدادًا لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تقوم بها الأمانة بهدف زيادة مساحة المسطحات الخضراء.

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