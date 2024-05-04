الأحد، 26 شوال 1445 ، 05 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تقلبات جوية على المدينة المنورة حتى الـ 6 من مساءً الغد

رياح مغبرة
رياح
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
‎نبّه المركز الوطني للأرصاد ليوم غدٍ من عوالق ترابية على المدينة المنورة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
‎ وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس:


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير قد تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية:


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضا

أكثر من 4,200 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي الأسبوع الماضي

"مكافحة المخدرات" تطيح بمواطنين في الحدود الشمالية والجوف

بعد تصدرها مناطق المملكة.. أمانة الشرقية تسحب أكثر من 7 ملايين م3 من مياه الأمطار

شاهد.. سيول عارمة وتدفق مياه الشلالات غرب الأفلاج

عاجل.. حقيقة صدور تعميم بإغلاق مطارات جدة والمدينة أمام رحلات الزيارة العائلية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook