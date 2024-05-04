تقلبات جوية على المدينة المنورة حتى الـ 6 من مساءً الغد

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‎نبّه المركز الوطني للأرصاد ليوم غدٍ من عوالق ترابية على المدينة المنورة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

‎ وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.



توقعات حالة الطقس:

حركة الرياح السطحية:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير قد تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.