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أمطار غزيرة وتساقط للبرد على شرورة.. وتعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد

زخات برد
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على محافظة شرورة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.اضافة اعلان
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد.

تعليق الدراسة:


أعلنت إدارة تعليم محافظة شرورة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها.
وأوضحت أن هذا القرار يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

أمطار على الرياض:


كما أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار - بمشيئة الله - يومي الأحد والاثنين من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.
 تشمل التوقعات الرياض العاصمة ومحافظات الدوادمي، والقويعية، والزلفي، والغاط، وشقراء، ومرات، والمزاحمية، وضرما، والدرعية وحريملاء وثادق والمجمعة ورماح.
 من جانبه أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

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