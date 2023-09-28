طقس نهاية الأسبوع.. "الحصيني" يتوقع تراجع الحالة المطرية بأجواء المملكة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تتراجع الحالة المطرية نوعًا ما على مناطق مختلفة من المملكة.

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طقس إجازة نهاية الأسبوع



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع خلال إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس 13 ربيع الأول 1445هـ إلى السبت 15 ربيع الأول 1445هـ أن تخف الحالة الممطرة الخريفية عن الأيام الماضية.

أمطار على مرتفعات مكة وجازان وعسير والباحة



وأضاف أنه يتوقع استمرار فرصة الأمطار المتفاوتة والمتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.وبين أن الحالة تمتد إلى تهامة تلك المناطق وأجزاء من منطقة المدينة، وتمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من اليمن وتسبق برياح نشطة ومغبرة.





أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.





رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



وأضاف أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.