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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. جريان سيول غرب الأكحل نتيجة غزارة أمطار المدينة

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سيول الأكحل بالمدينة
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استمرارًا للأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول أنهارًا نتيجة تساقط أمطار غزيرة غرب منطقة المدينة المنورة.

جريان السيول غرب الأكحل بالمدينة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض غرب الأكحل بالمدينة لسيول جارية بعد أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

 

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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