شاهد.. قوة بردية مع عصف مطري على العيص بالمدينة

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وسط حالة من الطقس المتقلب، تساقطت
عصر اليوم كميات من حبات البرد حيث تكونت بردية قوية مع عصف مطري على العيص بمنطقة
المدينة.
بردية قوية و أمطار على العيص غرب المدينةوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت العيص
لأمطار غزيرة مع رياح نشطة مصحوبة بتساقط حبات البرد.
سحب ممطرة ورياح متربة
يأتي هذا في وقت توقع فيه المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة
مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة.
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة،
ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.
الدفاع
المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر
فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر
من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن
آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 1, 2023
بردية هدمة شمال غرب العيص
شمال غرب #المدينه_المنورة
الأحد ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
1 أكتوبر 2023 م
من | عبدالله الجهني
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