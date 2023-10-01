شاهد.. قوة بردية مع عصف مطري على العيص بالمدينة

أ أ

وسط حالة من الطقس المتقلب، تساقطت عصر اليوم كميات من حبات البرد حيث تكونت بردية قوية مع عصف مطري على العيص بمنطقة المدينة. اضافة اعلان





بردية قوية و أمطار على العيص غرب المدينة



سحب ممطرة ورياح متربة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر





بردية هدمة شمال غرب العيص

شمال غرب

الأحد ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

1 أكتوبر 2023 م

من | عبدالله الجهني

.

. pic.twitter.com/RjVcbveopb 🔴 فيديوبردية هدمة شمال غرب العيصشمال غرب #المدينه_المنورة الأحد ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥هـ1 أكتوبر 2023 ممن | عبدالله الجهني October 1, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت العيص لأمطار غزيرة مع رياح نشطة مصحوبة بتساقط حبات البرد.يأتي هذا في وقت توقع فيه المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.