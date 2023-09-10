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سيول جارية.. "الحصيني" يُحذر من حالة مطرية على مكة وهذه المناطق

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حالة مطرية متوقعة
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تساقط أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان

حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المطرية متوقعة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة تمتد إلى تهامة من تلك المناطق وتمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من منطقة المدينة.



أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.



رياح وسيول مصحوبة بزخات من البرد

وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، وذلك على أجزاء من مناطق مكة وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.



رياح متربة تحد من مدى الرؤية الأفقية

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية، والشرقية.

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