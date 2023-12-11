شاهد.. تدفق الشلالات نتيجة أمطار وسيول بجده في تبوك

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بالتزامن مع الحالة المطرية الخامسة لوسم هذا العام، تدفقت السيول بجده بعدما جرت السيول وتساقطت الأمطار على منطقة تبوك.





السيول تجري كالأنهار شمال غرب تبوك







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pic.twitter.com/7J3zq2DSaX أمطار اليوم ترسم مشاهد طبيعية على شلالات بجده في تبوك. December 11, 2023

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



رياح نشطة وزخات من البرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأظهر مقطع فيديو تم تاداوله على موقاع التواصل الاجتماعي، كيف تدفقت الشلالات بعدما اجتاحت السيول الجارية على قيال نتيجة تساقط أمطار غزيرة على شمال غرب منطقة تبوك، مع هبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.