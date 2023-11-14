ذروة الأمطار.. خبير طقس يُحذر سكان هذه المناطق من تقلبات الـ 36 ساعة القادمة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة المطرية على أجزاء ومناطق المملكة.





36 ساعة قادمة ذروة الحالة المطرية اضافة اعلان



خريطة الأمطار المتوقعة



سيول وأمطار رعدية ورياح نشطة



الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه من المتوقع استمرار ذروة الحالة الممطرة الثالثة لوسم_١٤٤5هـ خلال الـ ٣٦ ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء وحتى مساء يوم غد الأربعاء ١ جماد أول.وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة أحيانًا غزيرة مع حبات برد مع فرصة سيول.وبين أن الحالة تمتد على أجزاء من مناطق تبوك والشمالية والجوف والمدينة ومكة وحائل ثم القصيم ثم شمال الشرقية والصمان والرياض وأجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مختلفة من المملكة.في الوقت نفسه، رفع الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.