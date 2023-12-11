منها مكة والمدينة.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية حتى الثلاثاء

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حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني سكان مكة والمدينة ومناطق مختلفة من حالة مطرية متوقعة تستمر حتى غد الثلاثاء.





استمرار الحالة الجوية الممطرة الخامسة اضافة اعلان



حالة مطرية اليوم وغدًا على هذه المناطق



أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



رياح نشطة وزخات من البرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس متوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم ١٤٤٥هـ.واضاف أنه من المتوقع خلال الـ 36 ساعة القادمة وذلك اعتبارًا من اليوم الأثنين وحتى صباح الثلاثاء، حيث تتفاوت الأمطار المتساقطة من مكان الى أخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد مع فرصة سيول.وبين أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة والحدود الشمالية والجوف ومكة قد تكون غزيرة وسيول على أجزاء من تبوك والمدينة مع رياح نشطة مثيرة للغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.