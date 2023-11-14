عاجل.. الدفاع المدني يُحذر من أمطار غزيرة على المملكة

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عاجلًا، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة. اضافة اعلان





ضرورة توخّي الحيطة والحذر من الأمطار



استمرار هطول الأمطار الرعدية



سيول وأمطار رعدية ورياح نشطة



أمطار رعدية على مكة والمدينة وهذه المناطق



الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى



ودعت المديرية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.وتمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.في الوقت نفسه، رفع الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.