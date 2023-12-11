أمطار تبوك.. شاهد السيول تجري أنهارًا وتجتاح شمال قيال

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بالتزامن مع الحالة المطرية الخامسة لوسم هذا العام، جرت السيول المتدفقة على قيال نتيجة تساقط أمطار غزيرة على شمال غرب منطقة تبوك. اضافة اعلان





السيول تجري كالأنهار شمال غرب تبوك



أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



رياح نشطة وزخات من البرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تاداولها على موقاع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت السيول الجارية على قيال نتيجة تساقط أمطار غزيرة على شمال غرب منطقة تبوك، مع هبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.