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أمطار تبوك.. شاهد السيول تجري أنهارًا وتجتاح شمال قيال

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سيول جارية في تبوك
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بالتزامن مع الحالة المطرية الخامسة لوسم هذا العام، جرت السيول المتدفقة على قيال نتيجة تساقط أمطار غزيرة على شمال غرب منطقة تبوك.اضافة اعلان

السيول تجري كالأنهار شمال غرب تبوك

وأظهرت مقاطع فيديو تم تاداولها على موقاع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت السيول الجارية على قيال نتيجة تساقط أمطار غزيرة على شمال غرب منطقة تبوك، مع هبوب رياح نشطة وتناثر حبات البرد.


أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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