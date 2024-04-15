الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

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شاهد.. السيول تداهم المركبات والأهالي في حائل

سيول حائل
سيول حائل
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السيول العارمة تداهم السيارات والأهالي في أحد الأحياء في منطقة حائل.

أمطار وسيول في حائل

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وظهر خلال المقطع، سيول عارمة تجتاح أحد الطرق والأحياء وداهمة السيارات والأهالي الذين هموا بالابتعاد عن السيول بعد هطول الأمطار على  المنطقة.
وحرص الأهالي على الخروج والاستمتاع بالأجواء في عيد الفطر المبارك، في ظل توقعات بهطول أمطار الخير على عدد من المناطق.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

أمطار ورياح نشطة

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 35-15 كم/ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 35-15 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-55 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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