كسرت زجاج السيارات.. شاهد حجم كرات البرد وقوة الأمطار والعواصف بالطائف

أ أ

بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت محافظة الطائف، مساء اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة مع برديات وعواصف رعدية ورياح عاتية.







بردية بأحجام كبيرة كسرت زجاج السيارات بالطائف



أمطار وسيول على مكة والمدينة





شمال

الجمعة ١٩

29 مــارس 2024م

📸 | عبدالرحمن السلمي

.

. pic.twitter.com/pXHHORcHxK 📍مشاهد فخمة من الأرض والسماء لبردية حاذة شمال شرق المحانيشمال #الطائف الجمعة ١٩ #رمضان ١٤٤٥هـ29 مــارس 2024م📸 | عبدالرحمن السلمي March 29, 2024

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الطائف لصواعق رعدية وأمطار غزيرة وبريدات قوية وطقس غير مستقر.كما أوضحت أن البردية بأحجام كبيرة كسرت زجاج السيارات شمال شرق المحاني شمال محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.