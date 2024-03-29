كسرت زجاج السيارات.. شاهد حجم كرات البرد وقوة الأمطار والعواصف بالطائف

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت
محافظة الطائف، مساء اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة مع برديات وعواصف رعدية ورياح
عاتية.
بردية بأحجام كبيرة كسرت زجاج السيارات بالطائفوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الطائف لصواعق
رعدية وأمطار غزيرة وبريدات قوية وطقس غير مستقر.
بردية باحجام كبيرة كسرت زجاج السيارات شمال شرق المحاني— طقس (@tqqs) March 29, 2024
شمال #الطائف
الجمعة ١٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
29 مــارس 2024م pic.twitter.com/0mCwLlJhUw
كما أوضحت أن البردية بأحجام كبيرة كسرت زجاج السيارات شمال شرق المحاني شمال محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
أمطار
وسيول على مكة والمدينة وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول
الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.
📍مشاهد فخمة من الأرض والسماء لبردية حاذة شمال شرق المحاني— طقس (@tqqs) March 29, 2024
شمال #الطائف
الجمعة ١٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
29 مــارس 2024م
📸 | عبدالرحمن السلمي
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رياح
نشطة مثيرة للأتربة والغباروأضاف
أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،
المدينة المنورة.
🔴 مشاهد من— طقس (@tqqs) March 29, 2024
بردية شمال #رنية شرق #الطائف
الجمعة ١٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
29 مــارس 2024م
رصد | راجس الخضاري
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