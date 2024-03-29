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كسرت زجاج السيارات.. شاهد حجم كرات البرد وقوة الأمطار والعواصف بالطائف

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كرات البرد
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت محافظة الطائف، مساء اليوم الجمعة، تساقط أمطار غزيرة مع برديات وعواصف رعدية ورياح عاتية.


بردية بأحجام كبيرة كسرت زجاج السيارات بالطائف

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الطائف لصواعق رعدية وأمطار غزيرة وبريدات قوية وطقس غير مستقر.


كما أوضحت أن البردية بأحجام كبيرة كسرت زجاج السيارات شمال شرق المحاني شمال محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.


أمطار وسيول على مكة والمدينة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
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