تجري كالأنهار.. شاهد قوة سيول وادي العقيق بالمدينة المنورة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة كالأنهار في وادي العقيق المبارك بمنطقة المدينة المنورة.







السيول تجري أنهارًا بوادي العقيق بالمدينة المنورة



أمطار وسيول ورياح مثيرة للأتربة



الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول واي العقيق نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، مبينًا أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.