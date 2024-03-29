لا يُصدق.. مشاهد حية لشوارع تبوك وحائل وقد تحولت لبحيرات من السيول

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، حولت السيول المتدفقة كالأنهار شوارع حائل وتبوك شمال المملكة إلى بحيرات.







مشاهد حية لشوارع تبوك وحائل وقد تحولت لبحيرات من السيول



أمطار وسيول ورياح مثيرة للأتربة



الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تحولت شوارع تبوك وحائل لبحيرات بسبب قوة السيول والأمطار الغزيرة على شمال المملكة، وسط طقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، مبينًا أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.