لا يُصدق.. مشاهد حية لشوارع تبوك وحائل وقد تحولت لبحيرات من السيول

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، حولت السيول
المتدفقة كالأنهار شوارع حائل وتبوك شمال المملكة إلى بحيرات.
مشاهد حية لشوارع تبوك وحائل وقد تحولت لبحيرات من السيولوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تحولت شوارع تبوك وحائل
لبحيرات بسبب قوة السيول والأمطار الغزيرة على شمال المملكة، وسط طقس غير مستقر.
🔴 شوارع #تيماء بعد الأمطار— طقس (@tqqs) March 29, 2024
الجمعة ١٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
29 مــارس 2024م
متداول
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أمطار
وسيول ورياح مثيرة للأتربة وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول
الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، مبينًا أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من
البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران،
جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
🔴 امطار غرب #حائل— طقس (@tqqs) March 29, 2024
الجمعة ١٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
29 مــارس 2024م
من | عبدالرحمن الصنيتان
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