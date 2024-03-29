اللهمّ صيبًا نافعًا.. شاهد تساقط أمطار الخير على المسجد النبوي

أ أ

بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة ومناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الجمعة أمطار الخير على المسجد النبوي الشريف.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هطول أمطار على المسجد النبوي ظهر اليوم الجمعة، في مشهد إيماني يخطف القلوب.







أمطار غزيرة على المدينة المنورة



أمطار رعدية وجريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر



وتشهد منطقة المدينة المنورة اليوم هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.