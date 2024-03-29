اللهمّ صيبًا نافعًا.. شاهد تساقط أمطار الخير على المسجد النبوي

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة ومناطق
مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الجمعة أمطار الخير على المسجد النبوي الشريف.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة هطول أمطار على المسجد النبوي ظهر اليوم الجمعة، في مشهد إيماني يخطف القلوب.
أمطار
غزيرة على المدينة المنورةوتشهد
منطقة المدينة المنورة اليوم هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من
المدينة المنورة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
أمطار رعدية وجريان السيول وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول
الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.
اللهمّ صيبًا نافعًا— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) March 29, 2024
الأمطار على المسجد النبوي الآن 🌧️☔️#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق#يسر_وطمأنينةpic.twitter.com/4vSlqj6Cfv