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الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد وصواعق رعدية على 3 مناطق تستمر لساعات

أمطار المملكة
أمطار
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

أمطار وصواعق وسيولاضافة اعلان

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وسيول وبرد وصواعق رعدية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.
وتوقع المركز أن تستمر  الحالة الجوية على مكة المكرمة حتى الساعة 11 من مساء الجمعة، بينما تستمر حتى العاشرة مساء، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 30-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.
وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.




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