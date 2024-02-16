داهم أوكارهم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم الجمعة هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



القبض على 6 مهربين من الجنسية اليمنية



ضبط شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين



إحباط ترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

