الجمعة، 06 شعبان 1445 ، 16 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

داهم أوكارهم.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

القات المخدر
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم الجمعة هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

ففي منطقة جازان أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 320 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على  6 مهربين من الجنسية اليمنية

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط شخص لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين

وفي عسير، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه 11 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط ترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

شاهد.. قوة الرياح مع عصف الأمطار على شقراء بالرياض

عاجل.. تعرف على موعد إجازة يوم التأسيس لموظفي القطاع الخاص والحكومي

مجمع الملك سلمان للغة العربية يستقبل الدفة الثانية في مركز "أبجد"

عاجل.. ننشر ضوابط وصلاحيات صندوق البنية التحتية الوطني

هكذا وصف القنصل الياباني ما يحدث في المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GGYRAM3XcAAUrhd 4:54 م الخميس، 15 فبراير 2024

شرطة تبوك تضبط شخصًا اتخذ شقة سكنية وكرًا لترويج المخدرات

المديرية العامة المخدرات 12:56 م الخميس، 15 فبراير 2024

ضربات مفاجئة.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات بهذه المناطق

GF6F_2eXkAAI9zL 7:46 م الجمعة، 09 فبراير 2024

الإطاحة بمواطنين متلبسين بهذه الجريمة المشينة في طريف

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 5:39 م الجمعة، 09 فبراير 2024

أفسد حيلهم الماكرة.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق