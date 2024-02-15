الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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شرطة تبوك تضبط شخصًا اتخذ شقة سكنية وكرًا لترويج المخدرات

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شرطة تبوك تضبط شخصًا روج للمخردات
أ أ
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أعلنت دوريات الأمن بمنطقة تبوك أنها قبضت على مواطن لاتخاذه شقة سكنية وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.اضافة اعلان

ضبط شخصًا اتخذ شقة سكنية وكرًا لترويج المخدرات

وأوضح حساب الأمن العام بمنصة "إكس"، أنه تم ضبط المتهم مروجًا لأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
 وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.




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