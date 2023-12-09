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خلال 2023.. مبادرات أمنية رائدة لوزارة الداخلية تسهم في تعزيز الأمن والسلامة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أسهمت مبادرات وزارة الداخلية، في تعزيز منظومة الأمن والسلامة، ورفع جودة الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال زيادة فاعلية التغطية الأمنية لمواكبة التوسع العمراني، وتحقيق تنسيق وتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة.اضافة اعلان

مبادرات جديدة


 وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام خلال عام 2023م، (3) مبادرات جديدة هي (التجهيزات الأمنية، مراكز الشرط الرائدة، مبادرة مراكز الشرط المتحركة)، بهدف تعزيز الأمن والسلامة العامة للمجتمع، ورفع جودة الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر.

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