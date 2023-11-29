عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في وافد وتوقيف منتحل بجدة وبيان حول صحة أمير الكويت

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. هل يُسمح للمبتعث على نفقة المملكة بالتسجيل كمستفيد رئيس في حساب المواطن؟

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أنهى حياة يمني بشكل بشع.. تنفيذ حكم الشرع بهندي في الشرقية

قبل يوم من الصرف.. تعرف على قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي



في صفقة كبرى.. "صندوق الاستثمارات العامة" يستحوذ على 10% من مطار "هيثرو"

عاجل.. 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر عقوبة هذه الجريمة المخلة بالشرف أثناء العمل

عاجل.. كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة 1445؟

عاجل.. هل يُسمح للمبتعث على نفقة المملكة بالتسجيل كمستفيد رئيس في حساب المواطن؟

عاجل.. في اللحظة الأخيرة.. توقيف منتحل بمطار الملك عبد العزيز في جدة