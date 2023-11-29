الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في وافد وتوقيف منتحل بجدة وبيان حول صحة أمير الكويت

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:


عاجل.. هل يُسمح للمبتعث على نفقة المملكة بالتسجيل كمستفيد رئيس في حساب المواطن؟

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كشف حساب المواطن عن الشروط الخاصة بمنح الدعم للطالب المبتعث على نفقة المملكة.. المزيد هنا

أنهى حياة يمني بشكل بشع.. تنفيذ حكم الشرع بهندي في الشرقية



أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:. المزيد هنا

قبل يوم من الصرف.. تعرف على قيمة استحقاقك في الضمان الاجتماعي



كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة احتساب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا


في صفقة كبرى.. "صندوق الاستثمارات العامة" يستحوذ على 10% من مطار "هيثرو"



أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، دخوله في اتفاق مع شركة فيروفيال أس اي لشراء حصة تبلغ 10% من شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو.. المزيد هنا

عاجل.. 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر عقوبة هذه الجريمة المخلة بالشرف أثناء العمل



حذر المحامي والمستشار القانوني، عبدالملك بن طارق الحبيب، من أن إثبات الحضور والانصراف.. المزيد هنا

عاجل.. كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة 1445؟



عند بلوغ سن التقاعد يرغب البعض في معرفة القيمة المالية التي سيحصل عليها في آخر أيام عمله.. المزيد هنا

عاجل.. هل يُسمح للمبتعث على نفقة المملكة بالتسجيل كمستفيد رئيس في حساب المواطن؟



كشف حساب المواطن عن الشروط الخاصة بمنح الدعم للطالب المبتعث على نفقة المملكة.. المزيد هنا


عاجل.. في اللحظة الأخيرة.. توقيف منتحل بمطار الملك عبد العزيز في جدة




ضبطت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مسافرًا من الجنسية الباكستانية قادمًا إلى المملكة بغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة.

. المزيد هنا

حتى بعد انتهاء خدمته .. "النيابة العامة" تحذر الموظف العام من هذه المخالفة

قالت النيابة العامة إنه يُقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني.. المزيد هنا


الديوان الأميري في الكويت: صحة أمير البلاد مستقرة

قال الديوان الأميري في الكويت إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم الأربعاء.. المزيد هنا

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تكريم الفائزين في مسابقات القرآن الكريم بالطائف

عمليات نوعية تطيح بمخالفين ومهربي مخدرات بالمنطقة الشرقية وتبوك

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