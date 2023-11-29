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أنهى حياة يمني بشكل بشع.. تنفيذ حكم الشرع بهندي في الشرقية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
 أقدم / كلام الدين محمد رفيق - هندي الجنسية -، على قتل / محمد محسن علي الجاملي - يمني الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.


توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / كلام الدين محمد رفيق - هندي الجنسية -، يوم الأربعاء 15 / 5 / 1445هـ، الموافق 29 / 11 / 2023م بالمنطقة الشرقية.
 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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