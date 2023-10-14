خبير طقس يكشف سر الثقوب الزرقاء في المياه الإقليمية للمملكة

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سر الثقوب الزرقاء في المياه الإقليمية للمملكة.



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سر الثقوب الزرقاء في المياه الإقليمية للمملكة



اكتشاف 20 ثقب في جنوبي البحر الأحمر



ملاذ لكائنات حية عديدة وفريدة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الثقوب الزرقاء "Blue hole" في المياه الإقليمية للمملكة تعتبر من أندر الظواهر الطبيعية البحرية في العالم.وأضاف أن مثل هذه الثقوب تعتبر من عجائب البحر الأحمر، حيث تم اكتشاف نحو 20 ثقب في جنوبي البحر الأحمر.وبين أنها عبارة عن كهوف عمودية وتكوينات جيولوجية عميقة، تُتوجها شعب مرجانية وفي الغالب تكون دائرية الشكل، تظهر مياهها باللون الأزرق الغامق.وأشار إلى أن الثقوب يعكس عمقها 700-900 م، وهي ملاذ لكائنات حية عديدة وفريدة كالسلاحف البحرية، والأسماك، والثديات البحرية، واللافقاريات.





