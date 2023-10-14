السبت، 29 ربيع الأول 1445 ، 14 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

خبير طقس يكشف سر الثقوب الزرقاء في المياه الإقليمية للمملكة

87978978
سر الثقوب الزرقاء في المياه الإقليمية للمملكة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سر الثقوب الزرقاء في المياه الإقليمية للمملكة.

اضافة اعلان

سر الثقوب الزرقاء في المياه الإقليمية للمملكة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الثقوب الزرقاء "Blue hole" في المياه الإقليمية للمملكة تعتبر من أندر الظواهر الطبيعية البحرية في العالم.

اكتشاف 20 ثقب في جنوبي البحر الأحمر

 وأضاف أن مثل هذه الثقوب تعتبر من عجائب البحر الأحمر، حيث تم اكتشاف نحو 20 ثقب في جنوبي البحر الأحمر.
 وبين أنها عبارة عن كهوف عمودية وتكوينات جيولوجية عميقة، تُتوجها شعب مرجانية وفي الغالب تكون دائرية الشكل، تظهر مياهها باللون الأزرق الغامق.

ملاذ لكائنات حية عديدة وفريدة

 وأشار إلى أن الثقوب يعكس عمقها 700-900 م، وهي ملاذ لكائنات حية عديدة وفريدة كالسلاحف البحرية، والأسماك، والثديات البحرية، واللافقاريات.



اقرأ أيضا

F8WWaNFXcAIeJ6w
1:15 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من ضباب وشبورة على تبوك

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
12:33 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

الإطاحة بـ 3 مواطنين في الرياض لارتكابهم هذه الجريمة

78678678696
12:29 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

منها الرياض.. دوريات الأمن تُفاجئ تجار السموم بعدة مناطق

مواقيت الصلاة
12:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

السبت 29 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

اقرأ أيضا

تحذير عاجل للدفاع المدني بخصوص الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

غسل سجاد المسجد الحرام في 5 مراحل

أمانة الرياض: أكثر من 144 ألف بلاغًا عن الطرق

أهم 10.. سر بكاء خطيب المسجد الحرام وتعويضات من شركات الكهرباء للمستهلكين

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماع مجموعة العشرين

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

رحلة بحرية 3:20 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"كاوست" تستكشف الفوهات الحرارية المائية في البحر الأحمر

797897 4:11 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

تريليون شجرة.. خبير طقس يكشف أفضل طريقة لمواجهة التغير المناخي

F7qOrsdXgAA1Zqu 1:32 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خبير طقس يكشف عن أبرد وأحرّ مدينة في المملكة طوال العام

الصرفة النجم الأخير من سهيل 12:40 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

المظاهر المناخية.. اليوم دخول "الصرفة" النجم الأخير من سهيل

اقرأ أيضا

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
9:28 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
9:03 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

اتصالات هاتفية.. وزير الخارجية يناقش مع نظرائه بعدة دول الوضع في غزة

مبتعث سعودي
8:53 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

مبتعث ينال جائزة "كينيث إم هابر" للمنجزات الأكاديمية والبحثية

F8Vepu6XcAALLZR
8:53 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

لـ 8 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة بمحافظات الشرقية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

5786 867678
2:19 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من طلب تسجيل العقار

مواقيت الصلاة
12:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

السبت 29 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

F8VsZE-W8AAKH1d
11:18 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

جهز أوراقك الآن.. مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

أمطار المملكة 15
11:24 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

تحذير عاجل للدفاع المدني بخصوص الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

أهم 10
10:37 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أهم 10.. سر بكاء خطيب المسجد الحرام وتعويضات من شركات الكهرباء للمستهلكين

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
9:28 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة