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صحيفة تواصل الالكترونية

تريليون شجرة.. خبير طقس يكشف أفضل طريقة لمواجهة التغير المناخي

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الكوكب يتسع لزراعة 1.2 تريليون شجرة
أ أ
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن أفضل طريقة لمواجهة التغير المناخي والقضاء عل الانبعاثات الكربونية.اضافة اعلان

الكوكب يتسع لزراعة 1.2 تريليون شجرة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس" أن يمكن مواجهة التغير المناخي بالزراعة، مؤكدًا أن كوكب الأرض يتسع لزراعة 1.2 تريليون شجرة إضافية.
وأكد المسند، أن هذا العدد الهائل من الأشجار قادر على امتصاص انبعاث كربونية تفوق كمية الانبعاث البشرية.
 وأشار إلى تصريح ثوماس كراوثر الباحث في المعهد الفدرالي للتقنية في زيورخ، بأن الأشجار تمثل أقوى سلاح في الكفاح ضد التغير المناخي.

خارطة طريق لزراعة 10 مليارات شجرة

وفي إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، أعلنت المملكة اليوم عن خارطة الطريق الخاصة بزراعة 10 مليارات شجرة.
وتندرج الخارطة، ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير.

المملكة تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات النسخة الثانية من أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في الفترة من (8 - 12) أكتوبر 2023م بمدينة الرياض.

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