المظاهر المناخية.. اليوم دخول "الصرفة" النجم الأخير من سهيل

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كشف خبير الطقس ونائب رئيس جمعية المناخ أ.د. عبدالله ‌المسند، أن اليوم دخول نوء الصرفة النجم الرابع والأخير من نجوم سهيل. اضافة اعلان





المظاهر المناخية لنوء الصرفة



وعن أهم ظواهره المناخية، أوضح أن حصة الليل فيه، تبلغ حوالي 12:08 ساعة بينما حصة النهار حوالي 11:52 ساعة.وأشار إلى أن توقعات الأحوال الجوية طويلة المدى "شهر أو فصل" تكون نسبة صحتها وحدوثها ضئيلة فيما يتعلق بمناخ صحراوي كمناخ المملكة.

مناخ المملكة بعيد عن المؤثرات البحرية

وبين أن مناخ المملكة بعيد عن المؤثرات البحرية، وتطرأ عليه التغيرات والمفاجآت بشكل سريع، بخلاف المواقع التي تطل على المحيطات المؤثرة كغرب أوروبا، أو المناطق الاستوائية.





أجواء المملكة تختلف عن أوروبا والمناطق الاستوائية



وأكد أن التنبؤات في أوروبا والمناطق الاستوائية، أمرها هين وسهل واحتمالية حدوثها مرتفعة، كاحتمالية كون شهر أغسطس حار جدًا وجاف وصحو.