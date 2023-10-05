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خبير طقس يكشف عن أبرد وأحرّ مدينة في المملكة طوال العام

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أبرد وأحرّ مدينة في المملكة
أ أ
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كشف خبير الطقس ونائب رئيس جمعية المناخ، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن أبرد وأحرّ مدينة في المملكة طوال العام.

جازان أشد مناطق المملكة حرًااضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن مدينة جازان تعتبر أشد مدن المملكة حرًا على مستوى السنة، إذ تقدر درجة الحرارة التراكمية السنوية من الأول من شهر يناير حتى 31 ديسمبر، بنحو 6800 درجة مئوية.
وبين أن سبب حر جازان يرجع لعامل الموقع الفلكي أقصى جنوب المملكة مع انخفاض مستوى الارتفاع عن سطح البحر.

النماص أشد مدن المملكة بردًا

وأضاف أن محافظة النماص في عسير تأتي كأبرد محافظة سعودية على مستوى العام بدرجة تراكمية تقدر بنحو 2878 درجة مئوية بسبب عامل الارتفاع عن سطح البحر.


مناخ المملكة بعيد عن المؤثرات البحرية

 وأشار في الوقت نفسه، إلى أن مناخ المملكة بعيد عن المؤثرات البحرية، وتطرأ عليه التغيرات والمفاجآت بشكل سريع، بخلاف المواقع التي تطل على المحيطات المؤثرة كغرب أوروبا، أو المناطق الاستوائية.

أجواء المملكة تختلف عن أوروبا والمناطق الاستوائية

وأكد أن التنبؤات في أوروبا والمناطق الاستوائية، أمرها هين وسهل واحتمالية حدوثها مرتفعة، كاحتمالية كون شهر أغسطس حار جدًا وجاف وصحو.

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