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حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر من أتربة مثارة على الجوف

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أتربة مثارة على الجوف
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من أتربة مثارة متوقعة على منطقة الجوف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.اضافة اعلان

أتربة مثارة على منطقة الجوف

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المتوقعة من أتربة مثارة تكون على منطقة الجوف وتشمل محافظات "سكاكا ودومة الجندل".

الجوف في مواجهة الأتربة حتى المساء

وأضاف أن الأتربة المثارة تهب على المنطقة اليوم لتشمل بعض المحافظات حتى الساعة السادسة مساءً.


أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول ورياح نشطة

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازا وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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