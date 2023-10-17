"الأرصاد" يُحذر من أتربة مثارة على مكة والشرقية لـ 6 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من أتربة مثارة متوقعة على منطقتي مكة والشرقية حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

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أتربة مثارة على مكة المكرمة



الشرقية في مواجهة الأتربة حتى المساء



أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة



أمطار وسيول ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المتوقعة من أتربة مثارة تكون على منطقة مكة وتشمل محافظة "القنفذة".وأضاف أن الأتربة المثارة تهب على المنطقة الشرقية لتشمل محافظات "النعيرية وقرية العليا" حتى المساء.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.